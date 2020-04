Dodental België door coronavirus nadert 6000

Het aantal sterfgevallen in België als gevolg van het coronavirus is opgelopen tot 5828. Het afgelopen etmaal overleden 168 mensen, van wie 62 in een ziekenhuis. In woonzorgcentra overleden 103 mensen van wie de gezondheidsautoriteiten aannemen dat zij het virus droegen. Van alle overlijdens gebeurde 72 procent in een woonzorgcentrum.

In Belgische ziekenhuizen liggen 4920 coronapatiënten, een stijging van 49. Van hen liggen er 1071 op de intensive care. Het aantal patiënten dat moet worden beademd daalde met 21 tot 760. De laatste 24 uur werden 1487 nieuwe besmettingen bevestigd, wat het totaal brengt op 39.983. Er zijn tot nu toe ruim 161.000 testen uitgevoerd.

Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum sprak van bemoedigende cijfers. „Maar de curves moeten nog verder naar beneden. Blijf dus volhouden”, zei hij over de beperkingen van de bewegingsvrijheid. In België mochten zaterdag voor het eerst in ruim een maand tuincentra en bouwmarkten hun deuren openen. Ondanks de drukte is dat goed verlopen, aldus Stevens.