Dodental Beiroet loopt verder op na verwoestende explosie

Het dodental na een verwoestende explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet loopt verder op. Zeker vijftig personen kwamen om het leven, citeren Libanese websites de minister van Volksgezondheid.



De ontploffing deed zich voor in het havengebied. Wat de explosie heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. Volgens de minister van Volksgezondheid was de ontploffing in een vuurwerkopslagplaats. Het havengebied is door de veiligheidsdiensten afgezet.



Op beelden van Libanese media is te zien dat er mensen onder puin liggen.

De harde klap werd in grote delen van de stad gevoeld. Een enorme oranje rookpluim steeg boven de stad op. In grote delen van de stad sneuvelden ruiten en raakten auto’s en gebouwen beschadigd. Een correspondent van Al-Jazeera die kilometers van de ontploffing verwijderd was, zei dat om haar heen ruiten sneuvelden en dat ze zelf omver werd geblazen.

In Libanon is voor woensdag een dag van nationale rouw afgekondigd na een verwoestende explosie in het havengebied van de hoofdstad Beiroet. De ontploffing maakte talloze slachtoffers. Ook de schade is enorm.

Medewerkers Nederlandse ambassade Beiroet gewond door explosie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders die in de Libanese hoofdstad Beiroet zijn om contact op te nemen met familie of vrienden.

Het ministerie adviseert Nederlanders in Beiroet die hulp nodig hebben contact te leggen met hun reisverzekeraar of de ambassade. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kon nog niet zeggen hoeveel Nederlanders er momenteel in de Libanese hoofdstad zitten. Verder is onbekend of er Nederlandse slachtoffers door de ontploffing zijn.

De ziekenhuizen in de Libanese hoofdstad Beiroet zijn overweldigd door het aantal gewonden dat zij moeten behandelen na een enorme explosie in de haven. Zeker vierhonderd tot vijfhonderd personen raakten gewond, melden plaatselijke nieuwszenders.