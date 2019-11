Dodental Albanië loopt op

Het dodental door de zware aardbeving in Albanië is opgelopen naar zestien. Het ministerie van Defensie meldt dat zeker 42 mensen levend uit het puin van ingestorte gebouwen zijn gehaald.

De aardbeving had een kracht van 6,4 en veroorzaakte in de nacht van maandag op dinsdag een ravage. Daarna volgde een honderdtal naschokken. In hoofdstad Tirana renden mensen in paniek gebouwen uit. De Europese Commissie meldde op Twitter dat reddingsteams uit Italië, Griekenland en Roemenië onderweg zijn.

Het ministerie van Defensie meldt dat tien lichamen zijn aangetroffen in de havenstad Durrës. Ook zijn vijf lichamen geborgen in Thumanë. Verder kwam een man om het leven die in paniek uit een gebouw sprong in Kurbin. Minister Olta Xhacka (Defensie) spreekt over 135 gewonden, van wie 72 zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat 600 mensen medische hulp kregen.

Reddingswerkers in Thumanë gebruikten onder meer een graafmachine bij de zoektocht naar slachtoffers. Anderen verplaatsen het puin met hun blote handen. Gezinnen in die plaats keken toe tijdens een reddingsoperatie bij een ingestort gebouw met vijf verdiepingen. Ze schreeuwden de namen van geliefden die nog onder het puin lagen: „Mira!”, „Ariela!”, „Selvije!”.

Een inwoner van Thumanë vertelde met tranen in zijn ogen dat zijn echtgenote en nichtje in het gebouw waren toen het instortte. In Durrës waren vergelijkbare verhalen te horen. „Het is vreselijk. Afschuwelijk. We hopen dat ze levend gered kunnen worden”, zei een 25-jarige inwoner bij een ingestort gebouw.