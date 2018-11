Dodental aardverschuiving Rio loopt op tot 14

Het dodental door een aardverschuiving in een voorstad van Rio de Janeiro is opgelopen tot veertien. Zondagmorgen zijn nog vier lichamen geborgen, meldde de krant O Globo. Elf mensen zijn gewond geraakt door de stroom modder en stenen die een sloppenwijk op de flanken van een berg in de gemeente Niterói trof. Reddingswerkers denken dat alle slachtoffers, onder wie ook kinderen, nu zijn gevonden.

De lawine legde zaterdag negen woningen en een pizzeria in puin. Volgens de rampenbestrijdingsdienst was in de regio sprake van de alarmfase wegens de hevige regenval van de laatste dagen. Veel huisjes in de favela’s zijn niet bestand tegen aardverschuivingen. In 2016 kreeg deze plek er ook al een te verduren. Toen werden zeven woningen en een restaurantje bedolven. In een nederzetting in de buurt kwamen in 2010 na noodweer 46 mensen om.