Dodental aardverschuiving Filipijnen stijgt

Het aantal doden door aardverschuivingen en verwoestende overstromingen in het centrale deel van Filipijnen na een tropische storm is gestegen tot 85. Volgens de autoriteiten worden nog twintig mensen vermist. Reddingwerkers hebben moeite getroffen afgelegen gebieden te bereiken.

De meeste slachtoffers, onder wie jonge kinderen, kwamen om het leven toen hun huizen instortten door aardverschuivingen na dagen van zware regenval, zei Ricardo Jalad, directeur van het nationale agentschap voor rampen. „Als we de vermisten niet terugvinden of als we ze dood terugvinden, zijn dat 105 doden”, zei Jalad.

De regio Bicol, met een bevolking van 5,8 miljoen mensen, werd het zwaarst getroffen. Hier kwamen 68 mensen om.