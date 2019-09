Dodental aardbeving Pakistan loopt op

Het dodental van de sterke aardbeving in Pakistan is gestegen tot minstens 32. Dertig van hen kwamen om het leven in het noordoostelijke district Mirpur in de regio Kashmir, twee in de oostelijke provincie Punjab, zeiden lokale functionarissen woensdag. Bovendien raakten minstens 478 mensen gewond, van wie 150 in levensgevaar verkeren.

De aardbeving die Pakistan dinsdag trof, werd ook gevoeld in buurlanden Afghanistan en India. Volgens de Pakistaanse autoriteiten had de beving een kracht van van 5.8. Op sociale media werden afbeeldingen gedeeld van enorme schade aan huizen en wegen, vooral in de regio Kashmir.

Het reddingswerk gaat moeizaam door de schade aan wegen en sinds woensdagochtend ook door zware regenval.