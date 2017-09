Dodental aardbeving Mexico stijgt naar 149

Gebouwen stortten in, mensen raakten onder het puin bedolven en de miljoenenstad Mexico-Stad is verlamd: bij een zware aardbeving met een kracht van 7,1 zijn in Mexico minstens 149 mensen om het leven gekomen.

In de staat Morelos vielen 55 doden, in Mexico-Stad 49 en in de staat Puebla 32. Nog eens 10 doden zijn in de staat Mexico gevallen en 3 in Guerrero. Dat heeft Luis Felipe Puente van Nacional de Protección Civil gezegd.

Het dodental kan nog verder oplopen. In Mexico-Stad zijn veel gebouwen ingestort en daarin kunnen nog meer slachtoffers al dan niet levend onder het puin liggen. Volgens tv-zender Televisia kwamen er door de aardbeving acht schoolkinderen en een lerares om het leven. Elf kinderen worden nog vermist.

Het is dinsdag 19 september precies 32 jaar geleden dat bij een grote aardbeving in Mexico-Stad 10.000 mensen om het leven kwamen. Twee uur voor de aardbeving was er nog een herdenking van deze aardbeving.

Alleen al in Mexico-Stad stortten 38 gebouwen in. De luchthaven werd gesloten.

Minstens 3,8 miljoen mensen zitten zonder stroom. Het centrum van de aardbeving lag slechts 120 kilometer ten zuidoosten van Mexico-Stad in de staat Puebla.

De president van Mexico Enrique Peña Nieto heeft een helikoptervlucht gemaakt om zich een beeld te vormen van de schade.

Het land werd eerder deze maand ook al getroffen door een krachtige aardbeving van 8.1, waarvan het epicentrum uit de kust lag. Toen kwamen bijna honderd mensen om het leven.