Dodental aardbeving Lombok loopt op

Het dodental door de aardbeving op het Indonesische eiland Lombok is opgelopen naar veertien. Ook raakten ruim 160 mensen gewond.

De beving was zondagmorgen vroeg in de ochtend (plaatselijke tijd), waardoor veel mensen in hun slaap werden verrast. Velen renden in paniek de straten op om neervallend materiaal te ontwijken. De autoriteiten lieten weten dat ongeveer duizend huizen zijn verwoest of beschadigd.

Het zwaarst getroffen gebied is de regio Sembalun in het noorden van Lombok. In dit district ligt de bij bergbeklimmers populaire vulkaan Rinjani. De elektriciteit in die regio is uitgevallen. Ook zijn wegen afgesloten uit angst voor aardverschuivingen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op dit moment geen aanwijzingen dat er Nederlandse slachtoffers zijn gevallen. Een woordvoerder liet weten dat het moeilijk is contact te krijgen met mensen in het gebied omdat de telefoonverbindingen slecht zijn. De Nederlandse ambassade in Indonesië staat in contact met de autoriteiten en volgt de situatie nauwgezet.

Een woordvoerster van reisorganisatie TUI zei dat twee van haar Nederlandse cliënten op Lombok zitten. Zij zijn ongedeerd. De Nederlanders waren zondag op excursie gegaan en ze zijn inmiddels teruggekeerd in hun hotel. „Zij hebben de aardbeving weliswaar gemerkt afgelopen nacht, maar verbleven ver van het episch centrum”, aldus de woordvoerster. „Onze lokale manager heeft contact gehad met de hoteliers waar wij mee werken op Lombok en daar is geen noemenswaardige schade geconstateerd. Wij hebben geen zicht op de schade op de rest van het eiland. De meeste Nederlanders verblijven op het nabijgelegen eiland Bali.”

De beving had een kracht van 6,4. Daarna waren er bijna tachtig naschokken, waarvan de zwaarste een kracht van 5.7 had. Het epicentrum van de beving lag ongeveer 50 kilometer ten noordoosten van de stad Mataram en lag op slechts 7 kilometer diepte. Door de geringe diepte is de kans groter dat een beving schade aanricht. Omdat de beving onder land was, was er geen tsunamigevaar, meldde de Amerikaanse Geologische Dienst.