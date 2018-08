Dodental aardbeving Lombok blijft oplopen

Het officiële dodental door de aardbeving van zondag op Lombok is opgelopen tot 387. Dat meldt de dienst rampenbestrijding BNPB. Zo’n 13.700 mensen zijn gewond geraakt door het natuurgeweld en 400.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. Het dodental zal vermoedelijk nog verder stijgen, er zitten nog mensen vast in ingestorte huizen of modder.

De aardbeving van zondag had een kracht van 6,9 en zorgde voor enorme schade op Lombok. Op het noordelijke deel van het Indonesische eiland is bijna 75 procent van de woongebouwen verwoest, zegt de dienst.

De grond op het eiland trilde de afgelopen tijd herhaaldelijk. Het eiland werd eind juli opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,4. Toen kwamen al minstens zeventien mensen om het leven. Afgelopen zondag deed zich een krachtigere beving van 6,9 voor, die werd gevolgd door een serie naschokken.