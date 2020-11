Dodental aardbeving Egeïsche Zee stijgt tot 115

Het dodental van de aardbeving in de Egeïsche Zee is gestegen tot 115. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 113 mensen omgekomen in Turkije, in Griekenland zijn twee doden gevallen.

Zeker 1.035 mensen in Turkije raakten gewond. 137 slachtoffers liggen nog met verwondingen in het ziekenhuis, hoeveel mensen er nog onder het puin liggen, is niet bekend.

De burgemeester van Izmir zei tegen Turkse media dat 15.000 mensen hun huis zijn kwijtgeraakt door de zware beving. Voor deze mensen zijn 4600 tenten en 17.000 provisorische bedden opgezet.

Dinsdag werd nog een meisje levend onder het puin vandaan gehaald, ruim negentig uur na de aardbeving.