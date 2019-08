Dodental aanval basis Burkina Faso loopt op

Het dodental van de aanval maandag op een legerbasis in het noorden van Burkina Faso is opgelopen naar 24. Ook zijn er zeven gewonden gevallen en worden nog vijf mensen vermist, meldt de stafchef van het Burkinese leger.

De getroffen legerpost ligt in Koutougou, in de noordelijke provincie Soum. Volgens de veiligheidsdiensten vielen tientallen terroristen op motoren en in pick-ups het militaire kamp aan. Het zou om een goed voorbereide en gecoördineerde aanval door verschillende terroristische groepen gaan, aldus de stafchef.

De aanslag was de dodelijkste aanval waarmee het Burkinese leger ooit te maken kreeg in zijn strijd tegen islamitische groeperingen, die al sinds 2015 bezig is. Het gaat om ongeveer tien groepen, waarvan enkele gelinkt worden aan al-Qaeda of aan Islamitische Staat.