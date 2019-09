Dodental aanval Afghaans ziekenhuis fors hoger

Het dodental door een zelfmoordaanslag bij een Afghaans ziekenhuis is bijna verdubbeld. De provinciale autoriteiten melden dat 39 doden zijn gevallen bij de aanval van donderdag in de zuidelijke provinciehoofdstad Qalat (Zabul). Ook raakten 140 mensen gewond.

De autoriteiten spraken eerder nog over 20 doden, maar die schatting is nu naar boven bijgesteld. „Het ziekenhuis is volledig verwoest”, zegt een woordvoerder van de gouverneur vrijdag. „Slechts twee van de doden waren leden van de veiligheidsdiensten. De anderen zijn burgers, onder wie vrouwen, kinderen, patiënten en bezoekers.”

De bomaanslag in Qalat zou zijn gepleegd met een voertuigbom en is opgeëist door de Taliban. Die opstandelingen stellen dat een nabijgelegen gebouw van de inlichtingendienst het doelwit was. Het vredesoverleg tussen de Taliban en de VS liep eerder deze maand stuk.