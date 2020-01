Dodental aanslag Pakistaanse moskee loopt op

Het dodental na de bomexplosie vrijdagavond in een moskee in de Pakistaanse stad Quetta is opgelopen naar vijftien. Dat maakten de autoriteiten zaterdag bekend. Bij de aanslag, die inmiddels door Islamitische Staat (IS) is opgeëist, raakten ook meer dan twintig mensen gewond. Zes van hen verkeren nog in kritieke toestand.

De explosie vond plaats tijdens het avondgebed. Eerder liet het hoofd van de politie in de provincie Beloetsjistan weten dat een zelfmoordterrorist de bom tot ontploffing bracht. IS maakte bekend dat de aanval gericht was tegen een Afghaans seminarie van de islamitische beweging taliban. De taliban zelf ontkennen dat er leden van de groep zijn omgekomen.

De aanval was de tweede in Quetta in een week tijd. Beloetsjistan wordt beschouwd als een onrustige provincie van Pakistan, grenzend aan Afghanistan en Iran.