Dodental aanslag Niger stijgt naar 28

Het dodental van de aanslag dinsdag in Niger is gestegen naar 28. Woensdag werd al bekend dat zeventien militairen gedood zijn nadat ze in een hinderlaag waren gelopen bij de grens met Mali. Van de oorspronkelijk elf vermisten wordt nu bevestigd dat ook zij zijn overleden, meldt een legerwoordvoerder.

De aanval vond dinsdag plaats in de buurt van de plaats Tongo Tongo. Strijders van een aan Islamitische Staat gelieerde terreurgroep brachten daar in oktober 2017 vier Amerikaanse commando’s en vier Nigeriaanse militairen om het leven. Ook zij liepen in een hinderlaag.

Vooral in het westelijke deel van de Niger, niet ver van de grens met Mali en Burkina Faso, zijn islamitische terroristische groeperingen actief, die moeilijk te bestrijden zijn door het leger in het uitgestrekte deel van de Sahel. Sommigen hebben trouw gezworen aan al-Qaeda, anderen aan de terroristische militie van Islamitische Staat. Niger, met een bevolking van iets meer dan 21 miljoen, is volgens de VN het armste land ter wereld.