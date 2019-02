Dodental aanslag India opgelopen tot 44

Bij de aanslag op een bus met veiligheidsagenten in de deelstaat Kasjmir in India zijn 44 politiemensen om het leven gekomen.

Bij een snelweg in de regio Pulwama boorde een auto zich in de bus en explodeerde een zelfgemaakt explosief toen het konvooi waarin de agenten zaten voorbijkwam. Het gaat om leden van een paramilitaire politiegroep. Het is de dodelijkste aanslag op veiligheidsdiensten sinds jaren.

De in Pakistan gevestigde en invloedrijke terreurgroep Jaish-e-Mohammed eiste de verantwoordelijkheid op. Die strijdt voor afscheiding van het overwegend door moslims bewoonde Kasjmir van het in meerderheid hindoeïstische India. De Indiase regering eist van Islamabad actie tegen militante groeperingen die vanaf Pakistaans grondgebied opereren.