Het dodental van de aanslag in de Amerikaanse stad El Paso is opgelopen tot 22. Twee gewonde slachtoffers zijn overleden in het ziekenhuis.

Een 21-jarige man is na de schietpartij opgepakt in de Texaanse grensstad. Hij zou een racistisch motief voor de schietpartij hebben gehad. In El Paso wonen veel Mexicaanse migranten. Zeker zes slachtoffers hebben de Mexicaanse nationaliteit.