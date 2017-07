Doden na raketlancering Bajkonoer

De lancering van een ruimtevrachtschip van de Russische lanceerbasis Bajkonoer in Kazachstan naar het ruimtestation ISS blijkt in juni aan twee mensen het leven te hebben gekost. Een technicus stierf aan zijn verwondingen door een steppebrand, veroorzaakt door een neergestort raketonderdeel. Door de brand kwam ook een bestuurder van een auto om het leven, die met anderen op zoek was naar de wrakstukken, meldde het Kazachse ministerie van Defensie en Ruimtevaartindustrie zaterdag in Astana.

De Russische Sojoez-raket werd gelanceerd op 14 juni. Na 117 seconden viel de uitgebrande eerste rakettrap volgens schema terug in het doelgebied in noord-oost-Kazachstan. In de droge, hete woestijn veroorzaakte het nog gloeiende puin een steppebrand in een gebied van honderd vierkante kilometer, aldus het Russische persbureau Interfax. De zoektocht in dit gebied leidde tot de dood van de chauffeur, de technicus kwam nog levend uit het vuur.

Het ruimtevrachtschip met 2,5 ton aan voorraden aan boord bereikte twee dagen later zonder problemen het ISS.