Doden na neerstorten Amerikaans legertoestel

Een C-130 transportvliegtuig van de Amerikaanse Nationale Garde is in de staat Georgia door nog onbekende oorzaak neergestort. Dat heeft de Amerikaanse luchtmacht bevestigd aan Amerikaanse nieuwszenders.

Volgens de lokale krant Savannah Morning News zijn daarbij twee mensen om het leven gekomen en drie gewonden gevallen. Er zaten vijf mensen mensen aan boord van het vliegtuig dat normaal gestationeerd is in Puerto Rico.

Een ooggetuige zag het vliegtuig neerstorten op een snelweg nabij de stad Savannah: „Ik zie deze toestellen hier wel vaker vliegen, dus schrok niet meteen. Maar opeens viel het toestel recht naar beneden op de snelweg.”

Een medewerker van de hulpdiensten toonde via Twitter een foto van het neergestorte toestel dat in brand was gevlogen. Getuigen publiceerden kort na het neerstorten foto’s van opstijgende rook. Een getuige van de crash vertelde nieuwszender CNN dat „de grond trilde alsof er een bom was afgegaan.”