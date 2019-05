In de Chinese stad Shanghai zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen toen een gebouw instortte. Het ongeluk gebeurde in een autogarage die gerenoveerd werd. Veertien mensen konden levend onder het puin vandaan gehaald worden. Zo’n twintig mensen zaten in het pand toen het instortte.

De brandweer van Shanghai is nog op zoek naar overige vermisten. De oorzaak van de instorting is nog onbekend.