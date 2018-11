Doden na instorten gebouwen Marseille

Brandweerlieden hebben dinsdag het lichaam van een vrouw en een man gevonden in het puin van twee ingestorte gebouwen in de Franse stad Marseille. Eerder was al het stoffelijk overschot van een man gevonden.

De gebouwen stortten maandag in. Een pand stond leeg. In het andere gebouw waren appartementen ingericht. Nog enkele mensen worden vermist.

Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner zei dat er mogelijk nog mensen levend onder het puin vandaan kunnen worden gehaald. Hij liet weten dat 120 agenten en tachtig brandweerlieden zoeken naar de vermisten.