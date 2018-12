Doden na eten rijst in tempel India

Zeker elf mensen zijn overleden nadat ze een rijstgerecht hadden gegeten in een tempel in India. De politie zegt dat slachtoffers na de maaltijd moesten overgeven en last kregen van ernstige buikpijn, berichten Indiase media. Daarop ontstonden chaotische toestanden omdat mensen snel naar ziekenhuizen wilden om zich te laten behandelen.

Het incident vond plaats tijdens een ceremonie in een tempel in het district Chamarajanagar (deelstaat Karnataka). Daar deden mensen zich volgens een getuige tegoed aan tomatenrijst. „Het voedsel rook smerig, maar degenen die vooraan stonden in de rij begonnen toch te eten”, zei de gelovige volgens de krant Hindustan Times. Zij vertoonden al snel ziekteverschijnselen.

Het is onduidelijk hoeveel patiënten na de ceremonie zijn opgenomen in ziekenhuizen. Het gaat volgens sommige functionarissen om 68 mensen, anderen spreken over ongeveer 80 patiënten. De autoriteiten zeggen dat monsters van het gerecht zijn genomen. Die worden onderzocht door specialisten.