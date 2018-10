Bij een vliegongeluk in de Duitse plaats Gersfeld zijn zeker drie doden en een onbekend aantal gewonden gevallen. Een Cessna-vliegtuigje vloog in op een groep mensen op een vliegveld. De politie in de Duitse deelstaat Hessen heeft het incident bevestigd.

De slachtoffers zijn twee volwassenen en een kind. Het ongeluk is gebeurd nadat het vliegtuig na een mislukte landing een doorstart wilde maken, maar daarbij te weinig hoogte maakte, door een hek vloog en daarbij invloog op de mensen.