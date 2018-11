Doden na crash historisch vliegtuig in Texas

In Fredericksburg, in de Amerikaanse staat Texas, zijn zaterdag twee oorlogsveteranen om het leven gekomen toen het historische gevechtsvliegtuig waarin zij vlogen neerstortte op de parkeerplaats van een appartementencomplex. Het vliegtuig, een P-51D Mustang uit de Tweede Wereldoorlog, deed mee aan een herdenking van de strijd in het Pacifisch gebied die georganiseerd was door het plaatselijke oorlogsmuseum.

De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Omwonenden vertelden aan lokale media dat ze de motor van het toestel hoorden haperen en vervolgens een explosie hoorden. Op de grond raakte niemand gewond.