Doden na aanslag met autobom in Somalië

Een autobom, die bedoeld was voor een hoge Somalische legerofficier, heeft acht dodelijke slachtoffers gemaakt. Dat laat de lokale politie weten. De bom ontplofte zaterdagavond voor een hotel in de plaats Galkayo waar brigade-generaal Abdihamid Mohamed Dirir een overleg had met een aantal ambtenaren.

Onder de slachtoffers bevinden zich de bodyguards van de legercommandant. Militanten van Al-Shabaab, die gelinkt worden aan Al-Qaeda, hebben volgens een verklaring op een lokale radiozender de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag.

Al-Shabaab is een terroristische groepering die al jarenlang strijdt tegen de Somalische overheid.