Doden in ziekenhuis Japan tijdens hittegolf

De Japanse politie heeft een inval gedaan in een ziekenhuis waar vijf patiënten overleden tijdens een hittegolf. Dat gebeurde nadat de airconditioners in hun kamers de geest hadden gegeven, bericht de krant Asahi Shimbun.

De vijf tachtigers stierven eind augustus in een tijdsbestek van drie dagen. Het kwik in de prefectuur Gifu tikte toen 35 graden aan. De politie kreeg in die periode een telefoontje van een tipgever die was verbonden aan het ziekenhuis. De beller waarschuwde dat meerdere patiënten waren overleden, vermoedelijk als gevolg van de hoge temperaturen in het gebouw.

De directeur van het ziekenhuis zegt dat de airconditioning op twee verdiepingen defect was geraakt tijdens de hittegolf. Reparateurs dachten ongeveer een maand nodig te hebben om de problemen te verhelpen. Daarop besloten medewerkers om ventilatoren neer te zetten op kamers van patiënten.

De politie onderzoekt of de instelling zich schuldig maakte aan nalatigheid door mensen in snikhete kamers te laten liggen. De directeur van de instelling stelt dat sommige patiënten juist een voorkeur hebben voor zulke warme ruimtes.