Doden in Midden-Amerika door tropische storm Eta

Meer dan 170 mensen zijn in Midden-Amerika om het leven gekomen door de tropische storm Eta. Duizenden mensen zijn dakloos geraakt door overstromingen in Nicaragua, Honduras en Guatemala.

„De situatie is ernstig en moet professioneel worden aangepakt, snel”, zei de de Hondurese president Juan Orlando Hernandez tegen tv-zender HCH, wijzend op berichten over mensen die gestrand zijn of vastzitten op daken van overstroomde huizen.

Eta is een van de hevigste stormen sinds jaren in Midden-Amerika en kwam dinsdag als orkaan in de categorie 4 aan land in Nicaragua. Daarbij werden windsnelheden van 241 kilometer per uur bereikt. Nadat de orkaankracht was afgenomen, trok Eta verder over het binnenland en het naburige Honduras.

Aardverschuivingen in de stad San Cristóbal Verapaz, Guatamala, verwoestte 25 huizen. Er zijn in Guatemala naar schatting zo’n 150 doden gevallen, volgens president Alejandro Giammattei.

In het buurland Honduras overstroomden de straten van San Pedro Sula. 500 mensen die op daken stonden werden gered. Er vielen volgens de autoriteiten veertien doden in het land.

Media in Nicaragua meldden dat twee mijnwerkers waren omgekomen in een modderstroom. In Costa Rica kwamen een Costa Ricaanse vrouw en een Amerikaanse man om het leven toen hun huis werd getroffen door een aardverschuiving.

In Panama kwamen vijf mensen om, onder meer door een overstroming in de provincie Chiriqui, dicht bij de grens met Costa Rica, aldus de autoriteiten.

In de landen zijn veel huizen, wegen en bruggen beschadigd door de harde wind en hevige regenval.