Doden in India door instorten muur

Zeker vijftien mensen, onder wie vier kinderen, zijn in India om het leven gekomen toen een muur instortte en op de barakken waarin zij verbleven terechtkwam. Dat meldt de politie van de stad Pune in de deelstaat Maharashtra, waar de ramp plaatsvond.

De meesten werden in hun slaap verrast toen de 3 meter hoge bakstenen muur neerkwam op een aantal blikken hutten die voor een groep arbeiders was neergezet bij een nabijgelegen bouwwerf. Twee mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De hutten werden voornamelijk bewoond door arbeidsmigranten uit het noorden van India. Miljoenen arbeiders in India en hun gezinnen wonen vaak op bouwplaatsen of in tijdelijke hutten in de buurt om te besparen op huisvestingskosten.

In de stad heeft het de afgelopen twee dagen hevig geregend.