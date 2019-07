Doden in Ethiopië bij strijd voor eigen staat

Zeker zeventien mensen zijn gedood bij confrontaties tussen veiligheidstroepen en activisten die streven naar een autonome regio voor de bevolkingsgroep Sidama, meldden plaatselijke autoriteiten zaterdag.

De doden vielen eerder deze week in en rond de stad Hawassa, bijna 300 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Addis Abeba. Volgens getuigen openden militairen het vuur op een groep mensen die bij elkaar waren gekomen om te praten over een referendum dat zou beslissen over meer onafhankelijkheid.

De Sidama vroegen een jaar geleden al om een referendum over de vraag of ze hun eigen staat zouden krijgen binnen Ethiopië. Actievoerders dreigden de onafhankelijkheid uit te roepen als het referendum zou uitblijven.

Ethiopië heeft negen regionale staten voor verschillende etnische groepen, maar kleinere bevolkingsgroepen willen nu ook meer autonomie.