Doden gevallen bij gevangenisopstand Italië

Bij een gevangenisopstand in het Italiaanse Modena zijn zeker zes doden gevallen. Dat meldden lokale media maandag. Gevangenen kwamen zondagmiddag in opstand tegen nieuwe regels die zijn ingevoerd om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Ook gedetineerden in Napels, Frosinone en Alexandrië verzetten zich tegen de maatregelen.

Zondag probeerden zo’n zestig gevangenen te ontsnappen uit de bajes in Modena. Dat mislukte. Agenten en militairen wisten de uitbraak te voorkomen. Wel staken gedetineerden delen van de gevangenis in brand. Bij het oproer in Modena raakten twee agenten gewond. Twintig personeelsleden moesten de gevangenis noodgedwongen verlaten.

De precieze doodsoorzaak van het zestal is niet bekendgemaakt.