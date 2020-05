Doden en zieken door gaslek bij chemische fabriek in India

Door een gaslek bij een chemische fabriek in het Indiase district Visakhapatnam zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Volgens lokale regeringsfunctionarissen zijn 120 mensen in het ziekenhuis opgenomen na het inademen van gas. Zeker drie omliggende dorpen zijn ontruimd.

In de stad aan de oostkust van India zou bij de fabriek van LG Polymers gas dat vermoedelijk afkomstig is van de stof styreen zijn ontsnapt. Op beelden is te zien hoe tientallen mensen onwel zijn geworden en bewusteloos op de grond liggen. Volgen The Times of India zijn meer dan duizend mensen ziek geworden.