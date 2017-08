Doden en vermisten na tropische storm China

In de Chinese regio Macau zijn minstens acht mensen omgekomen als gevolg van de tropische storm Hato, die woensdag het gebied raakte. Meerdere mensen zijn nog vermist, aldus de Chinese overheidszender TDM. Het gaat om de zwaarste storm sinds 1968.

Er werden windsnelheden gemeten van 200 kilometer per uur. De stad zou op een oorlogszone lijken en de storm zorgt voor veel overlast. Zo zijn vluchten geannuleerd, rijden de treinen niet en zijn parkeergarages ondergelopen. De meeste casino’s in Macau, waar de regio beroemd om is, zijn wel open. Zij hebben een aggregaat.

Macau ligt aan zee, in het zuiden van China, vlakbij Hong Kong.