Doden en vermisten na instorten flat Rusland

In de Russische stad Magnitogorsk in het zuiden van het Oeralgebied is een flat deels ingestort. Daarbij zijn zeker drie doden gevallen.Tien mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald, onder wie een kind. 79 mensen worden nog vermist. Hulpverleners zijn in groten getale aanwezig.

Volgens het Russische ministerie van Noodsituaties is de instorting vermoedelijk het gevolg van een gasexplosie. Dat gebeurde in de vroege ochtend, toen de meeste inwoners nog lagen te slapen. De Russen hebben maandag een officiƫle vrije dag.

Russische media meldden dat 48 woningen zijn beschadigd. Er staan 110 mensen geregistreerd als bewoner.