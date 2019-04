Doden en vermisten in Oekraïense kolenmijn

Door een ongeluk in een kolenmijn in het oosten van Oekraïne zijn ten minste vier mensen om het leven gekomen. Dertien kompels worden nog vermist. Dat hebben de autoriteiten van de niet erkende volksrepubliek Loehansk vrijdag bekendgemaakt.

Volgens de berichten is er tijdens de kolenwinning in een schacht van de Joerivka-mijn in de regio Loetoehine methaangas vrijgekomen en geëxplodeerd. Moskouse media melden dat reddingswerkers van de Russische dienst bescherming bevolking zijn ingezet. De Oekraïense regering heeft in het conflictgebied niets te zeggen en stuurt dus ook geen hulpverleners.

De mijnen in de Donbas behoren tot de diepste en gevaarlijkste ter wereld. Steenkool is in de streek onontbeerlijk voor de zware industrie.