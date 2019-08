Een ongeluk met een vissersboot voor de kust van Borneo heeft zeker vier opvarenden het leven gekost. Twee vissers zijn gered, de overige 31 worden nog vermist. De Indonesische autoriteiten hebben een reddingsactie op touw gezet. Die wordt bemoeilijkt door harde wind en hoge golven.

De vissersboot was enkele dagen geleden vertrokken uit de plaats Pekalongan op Java. Wat er precies is misgegaan is nog onbekend.