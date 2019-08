Doden en vermisten door tyfoon Lekima

In Wenzhou, in het oosten van China, zijn dertien mensen omgekomen door een aardverschuiving. Die deed zich voor toen de tyfoon Lekima over het gebied trok. Zestien mensen worden nog vermist, meldt de Chinese staatstelevisie.

Lekima bereikte zaterdag de Chinese oostkust. Ruim een miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De storm gaat gepaard met zware regen en hoge golven, waardoor straten zijn ondergelopen en bomen en elektriciteitsmasten zijn omgewaaid. Er wordt gewaarschuwd voor overstromingen en aardverschuivingen.

De tyfoon wordt later op de dag verwacht in de miljoenensteden Huangzhou en Shanghai. In Shanghai zijn diverse bezienswaardigheden gesloten, zoals musea, parken en Disneyland. Ook zijn treindiensten en vluchten geschrapt.

Lekima trok eerder over Japan en Taiwan. Daar kwam een man om het leven toen hij werd bedolven door een omvallende boom. Intussen heeft de eerder als ‘supertyfoon’ aangeduide cycloon iets aan kracht ingeboet.

Twin Typhoons in the western Pacific.



Lekima & Krosa churning in unison. Remarkable. pic.twitter.com/K47cFuPIQJ — Dakota Smith (@weatherdak) August 8, 2019