Doden en vermisten door noodweer Mallorca

Noodweer heeft op Mallorca aan zeker vijf mensen het leven gekost en vijf anderen worden nog steeds vermist. Dinsdag werd het eiland opgeschrikt door zware storm waarbij in het oosten plaatselijk 220 millimeter regen viel.

De plaats Sant Llorenç des Cardassar, 50 kilometer van de hoofdstad Palma de Mallorca, kreeg plotseling te maken met overstromingen waardoor onder meer auto’s werden meegesleurd. Er zijn zeker vijf doden gevallen, vier in Sant Llorenç en één 9 kilometer verderop in S’Illot-Cala. Die schade in de streek is enorm, berichtte de Diario de Mallorca.