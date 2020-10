Doden en vermisten door noodweer in Italië en Frankrijk

Bij overstromingen als gevolg van noodweer in het noorden van Italië en het zuidoosten van Frankrijk zijn zeker twee mensen om het leven gekomen en worden dertig mensen vermist. In Italië zijn volgens de autoriteiten twee mensen om het leven gekomen en worden 22 mensen vermist. In Frankrijk worden acht mensen, onder wie twee brandweerlieden vermist. Maar Franse media berichten dat er naar nog zeker tien anderen wordt gezocht zonder dat ze officieel als vermist zijn opgegeven.

Hevige regens en storm hebben in dalen tot aardverschuivingen en overstromingen geleid. De schade aan panden naast beken of rivieren en aan bruggen is in de getroffen regio’s kolossaal, volgens plaatselijke media. Beelden tonen weggeslagen panden en zelfs een door een rivier meegesleurd huis. Het Franse leger is ingeschakeld om hulp te bieden in voor een deel volkomen geïsoleerd geraakte gebieden circa 50 kilometer ten noorden van Nice, met name de vallei van de Vésubie. De France premier Jean Castex is naar Nice gegaan en zei erg bezorgd te zijn over de omvang van de schade.