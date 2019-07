In de Chinese zuidwestelijke provincie Guizhou zijn 24 doden gevallen door een aardbeving. Drie dagen na de ramp worden 27 mensen nog steeds vermist, melden staatsmedia. Vrijdag zijn vier lichamen gevonden, onder wie twee kinderen en een baby.

Ruim achthonderd reddingswerkers zijn nog op zoek naar de vermisten. In het bergachtige gebied komen vaker aardbevingen voor. In juni was het nog raak in de Chinese provincie Sichuan. Toen vielen elf doden en meer dan honderdtwintig gewonden.