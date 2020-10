Doden en vele gewonden bij bomaanslagen Afghanistan en Pakistan

Bij bomaanslagen aan weerszijden van de Afghaans-Pakistaanse grens zijn tal van doden gevallen. Bij een aanslag met een autobom in de Afghaanse provincie Khost vielen minstens twee doden en 25 gewonden. Een bomaanslag op een Koranschool in de Pakistaanse stad Peshawar werd minstens zeven personen fataal onder wie kinderen, aldus de autoriteiten.

Volgens een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken was een speciale eenheid van de politie het doelwit van de aanslag in Khost. Ondanks een vredesdialoog tussen de Afghaanse regering en de Taliban duurt het bloedvergieten er onverminderd voort. Bij een zelfmoordaanslag van terreurgroep Islamitische Staat in de hoofdstad Kabul werden zondag bovendien 24 scholieren omgebracht en raakten bijna 60 kinderen gewond.

Volgens Pakistaanse politiebronnen vond de bomaanslag op de Koranschool in Peshawar plaats terwijl kinderen les kregen. De bom was verborgen in een plastic zak, aldus de politie. Bij die aanslag vielen behalve de doden minstens 70 gewonden, aldus een medewerker van een lokaal ziekenhuis.