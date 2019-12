De tyfoon Phanfone die met kerst over de Filipijnen raasde, heeft volgens de autoriteiten aan zeker zestien mensen het leven gekost.

Het noodweer trof met name de oostelijk en centraal gelegen eilanden van de archipel. Als gevolg van de tyfoon, moesten duizenden mensen Kerstmis op de Filipijnen doorbrengen in schuilplaatsen.

Door de harde wind is veel schade aangericht. Een aantal dorpen is door de hevige regenval onder water komen te staan. Ook is elektriciteit uitgevallen.