Doden en ruim 50 vernielde politiebureaus door protesten Colombia

Bij gewelddadige protesten in Colombia zijn woensdag zeven mensen om het leven gekomen. Ook raakten 140 mensen gewond, onder wie 87 politiemensen, aldus de politie tegen de Colombiaanse krant El Tiempo. Zeker vijftig politiebureaus werden vernield. De onlusten volgen op de dood van de 46-jarige ingenieur en advocaat Javier Ordoñez, die de nacht ervoor tijdens een gewelddadige arrestatie om het leven kwam.

Betogers raakten met name in hoofdstad Bogota slaags met de veiligheidsdiensten. Al werden ook in Medellin en Cali politiebureaus doelwit van het geweld. De politie zette onder andere traangas en flitsgranaten in om de boze menigte uiteen te drijven. De demonstranten zetten banden en vuilcontainers in brand, gooiden met brandbommen en vernielden verder winkelpanden en banken. Ook vernielden ze tientallen bussen. Zeker zeventig mensen zijn opgepakt voor de vernielingen.

Ordoñez was dinsdagavond door twee agenten in Bogota tegengehouden, mogelijk in het kader van de coronaregels. Die beschuldigden hem van het drinken op straat.

Op beelden van zijn arrestatie is te zien dat Ordoñez herhaaldelijk wordt getaserd. Daarna is hij naar het politiebureau meegenomen waar hij meermaals zou zijn geslagen. Vanwege zijn verwondingen is Ordoñez naar een kliniek gebracht, waar hij overleed.