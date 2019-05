Doden en gewonden na grote steekpartij Japan

Een man heeft in Japan in het wilde weg ingestoken op mensen bij een bushalte. Een kind en een volwassene zouden aan hun verwondingen zijn bezweken. Nog eens dertien schoolmeisjes en drie volwassenen raakten gewond. De meisjes in de leeftijd van zes tot zeven jaar waren leerlingen van een katholieke school. Zij waren aan het wachten op de schoolbus toen de man begon te steken.

De verdachte is gearresteerd, maar overleed later aan zijn verwondingen. Hij stak zichzelf met een mes in zijn nek. De man, die tussen de 40 en 50 was, zou twee messen hebben gehad.

De aanval vond rond 8 uur lokale tijd plaats. Dergelijk geweld is in Japan zeldzaam. In 2010 raakte meer dan twaalf mensen gewond bij soortgelijk geweld. Twee jaar eerder reed een 28-jarige man in een vrachtwagen een overvolle voetgangersoversteekplaats in Tokio over. Daar kwamen drie mensen bij om het leven.