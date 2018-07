Doden en gewonden in conflict aan grens met Gaza

Het bloedige conflict tussen Israël en de Palestijnen heeft opnieuw dodelijke slachtoffers gemaakt. In Gaza werden tijdens gewelddadige protesten twee Palestijnen door militairen doodgeschoten en meer dan tweehonderd anderen raakten vrijdag gewond aan de Israëlische grens.

Een Israëliër stierf in de nacht van donderdag op vrijdag aan zijn verwondingen nadat een Palestijn hem met een mes had aangevallen. Dat gebeurde in de nederzetting Adam op de Westelijke Jordaanoever. Bovendien raakten ongeveer veertig Palestijnen gewond en meer dan twintig werden gearresteerd tijdens schermutselingen op de Tempelberg in Jeruzalem.

Het Israëlische leger zei dat zo'n 7000 Palestijnen hadden deelgenomen aan rellen langs de grens. Ze gooiden stenen naar militairen en staken banden in brand. Sommigen zouden de grensafrastering hebben beschadigd.

Sinds eind maart zijn meer dan 150 Palestijnen gedood door Israëlische soldaten tijdens protesten en confrontaties, volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza. De Palestijnen roepen op tot beëindiging van de blokkade van Gaza en een recht op terugkeer naar Israëlisch grondgebied.