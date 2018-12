Doden en gewonden explosie kolenmijn Tsjechië

Door een explosie in een kolenmijn in het oosten van Tsjechië zijn ten minste vijf mijnwerkers om het leven gekomen, zeker tien zijn gewond geraakt. Acht kompels worden nog vermist. Dat heeft een woordvoerder van de exploitatiemaatschappij OKD donderdagavond bekendgemaakt. Het hele complex in de buurt van de stad Karvina is ontruimd.

Volgens de woordvoerder explodeerde op een diepte van zo’n 800 meter een mengsel van zuurstof en methaangas.

De bedrijfsbrandweer en reddingsdienst zijn op zoek naar mogelijke slachtoffers en overlevenden. De mijn is sinds 1968 in gebruik en enkele jaren geleden nog gemoderniseerd. De schachten en gangen gaan tot een diepte van 1.100 meter.