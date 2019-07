Doden en gewonden door zware aanslag Kabul

Door een zware explosie in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker zes mensen gedood, vier burgers en twee politieagenten, zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nog eens 84 mensen raakten gewond. Volgens Save the Children zijn er zeker vijftig kinderen onder de gewonden.

De autoriteiten zeggen dat tijdens de ochtendspits een bom afging die zat verstopt in een voertuig. Dat gebeurde vlak bij een gebouw van het ministerie van Defensie. De autobom vernietigde ook een deel van een basisschool.

Na de explosie drongen gewapende mannen een gebouw in de omgeving binnen. „Meerdere aanvallers hebben een gebouw overgenomen”, zei de woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De autoriteiten zetten speciale eenheden in. In de late namiddag werd gezegd dat alle vijf de aanvallers waren gedood.

De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De radicaalislamitische beweging had het naar eigen zeggen voorzien op het gebouw van Defensie.

Een getuige vertelde dat de ontploffing voor een ravage zorgde in zijn kantoorgebouw. „Toen ik mijn ogen opende, was mijn kantoor gevuld met rook en stof”, zei een ambtenaar telefonisch. „Alles was kapot. Mijn collega’s waren aan het schreeuwen.”

Ondanks de lopende discussies over een politieke oplossing, blijft het geweld in Afghanistan voortduren. Sinds juli vorig jaar onderhandelen de VS met de Taliban om het 17-jarige conflict te beëindigen. De meest recente, zevende ronde van gesprekken met de Amerikaanse speciale gezant voor Afghanistan, Zalmay Khalilzad, was zaterdag begonnen. Veel van de gespreksronden gingen hand in hand met een toename van geweld in het land.