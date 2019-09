Doden en gewonden door vliegtuigcrash Colombia

Zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen toen een klein vliegtuig crashte in Colombia. Ook raakten meerdere mensen ernstig gewond, meldt de brandweer.

Het toestel stortte neer in het zuidwesten van het land. „Er zaten negen mensen in het vliegtuig. Zeven inzittenden overleefden het niet, twee anderen zijn ernstig gewond”, zei een brandweercommandant. Er viel ook nog een derde gewonde. Dat was een kind die zich op de grond bevond.

Het vliegtuigje crashte tussen Popayán en López de Micay, twee gemeenten in het departement Cauca. Over de oorzaak is nog niets bekend. Brandweerlieden proberen te voorkomen dat brandstof weglekt uit het toestel.