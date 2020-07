Doden en gewonden door vallende rotsblokken in kloof Oostenrijk

Door vallende rotsblokken zijn in een kloof in de Oostenrijkse Alpen twee vrouwen om het leven gekomen, een Oostenrijkse en een Hongaarse. Bij het ongeluk ten noorden van de stad Graz raakten acht andere wandelaars gewond. Een van hen is er ernstig aan toe, aldus de autoriteiten. Waar de gewonden vandaan komen, moet nog worden vastgesteld.

Bij de kloof met riviertje gaat het om de Bärenschützklamm in Mixnitz, een populaire plek voor natuurliefhebbers en toeristen. Zij kunnen over houten ladders en bruggen honderden meters omhoog klimmen in de smalle kloof met steile wanden. Bij de reddingsoperatie in het zeer moeilijk toegankelijke gebied waren onder meer de bergpolitie, het Rode Kruis, de brandweer en drie helikopters betrokken.