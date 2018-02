Doden en gewonden door treinbotsing VS

Door een treinbotsing in de Amerikaanse staat South Carolina zijn twee mensen omgekomen, zeventig anderen raakten gewond. Een passagierstrein botste er op een goederentrein, meldden de autoriteiten en reddingswerkers zondagochtend (lokale tijd).

De trein nummer 91 van de spoorwegmaatschappij Amtrak was op weg van New York naar Miami toen hij in de buurt van de plaats Cayce in botsing kwam met de goederentrein. De trein reed waarschijnlijk op een verkeerd spoor en botste op een stilstaande goederentrein. De twee doden zijn bemanningsleden van de spoorwegmaatschappij.

Aan boord waren volgens de tv-zender NBC 139 passagiers en acht werknemers. Sommige wagons waren ontspoord, volgens de sheriff van Lexington op Twitter. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

Het was het tweede treinongeval met een Amtrak-trein binnen een week. Woensdag kwam een trein van Amtrak met tientallen Republikeinse parlementariërs aan boord in de buurt van Crozet in de staat Virginia in botsing met een vuilniswagen. Een van de inzittenden van de truck kwam om het leven.

In december overleden drie mensen in de staat Washington, toen een Amtrak-trein ontspoorde en van een viaduct op een weg viel.