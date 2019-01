Doden en gewonden door tornado in Cuba

Door een zware tornado zijn zondagavond (plaatselijke tijd) in Cuba zeker drie mensen om het leven gekomen. Nog eens 172 mensen raakten gewond, zei president Miguel Díaz-Canel op Twitter. In het bijzonder getroffen is de voorstad Regla bij de hoofdstad Havana.

In het havengebied liet de storm ingestorte muren achter en omgekiepte auto’s. Geknapte lantaarnpalen blokkeerden de straten op maandag, waar ook puin van ingestorte huizen lag. De communistische partijkrant Granma publiceerde foto’s van overstroomde straten en puin op de trottoirs.

De exacte omvang van de schade is nog onbekend. De reddingswerkers zijn in actie, zei Díaz-Canel. Een ziekenhuis voor moeders en kinderen in het getroffen gebied werd geëvacueerd en patiënten werden in andere faciliteiten ondergebracht.

Volgens CNN zou de tornado hebben geleid tot overstromingen in de provincies Pinar del Río en Artemisa, ten westen van Havana, en in de provincie Mayabeque, ten oosten van de Cubaanse hoofdstad. Het Caribische eiland heeft geregeld zwaar weer te verduren, maar een tornado zou er voor het laatst in 1940 zijn geweest.