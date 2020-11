Doden en gewonden door steekpartij in Quebec

Zeker twee mensen zijn tijdens Halloween om het leven gekomen door steekpartijen in de stad Quebec in het oosten van Canada. Ook raakten vijf personen gewond. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het gaat om een 24-jarige man die niet in Quebec woont.

„We vermoeden dat hij de intentie had zo veel mogelijk slachtoffers te maken en dat hij die willekeurig uitkoos”, aldus de politiechef van Quebec. De politie heeft geen aanwijzingen dat de verdachte banden heeft met een terreurorganisatie.

De politie had eerder al gewaarschuwd voor een man in middeleeuwse kledij. Die liep rond met een steekwapen. Inwoners van de stad kregen het advies om binnen te blijven en de deuren op slot te doen.

Agenten arresteerden de vermeende dader rond 01.00 uur ’s nachts (lokale tijd). Een beveiliger zou hebben gezien dat de man zich verstopte bij een struik. De verdachte is na zijn arrestatie ook overgebracht naar het ziekenhuis.

Getuigen hadden verklaard dat een man met een wapen in zijn hand door een historische buurt rende. Op videobeelden op sociale media is te zien dat agenten met honden patrouilleren in de stad. Bij het parlementsgebouw stonden politievoertuigen.

De slachtoffers zijn aangevallen op meerdere plaatsen in de stad. De ernst van hun verwondingen loopt uiteen.

Een inwoner van het gebied vertelde volgens de Montreal Gazette dat de politie zijn achtertuin had doorzocht. Hij sprak over een abnormale situatie. „Het is volle maan. Het is 31 oktober. Het is Halloween. En we zijn dit weekend in lockdown. Er zou niemand op straat moeten zijn.”